Ann-Kathrin Götze zeigt erstmals ihre neugeborene Tochter!

So niedlich sieht der Wonneproppen von Mario (31) und Ann-Kathrin Götze (33) aus! Der Fußballspieler und seine Frau sind seit mehr als zehn Jahren ein Paar – 2018 Jahren hatten sich der Sportler und das Model das Jawort gegeben. Zwei Jahre später wurden die zwei Eltern eines Sohnes, der sich vor wenigen Tagen über eine Schwester freuen konnte. Wie niedlich Ann-Kathrins Familienzuwachs ist, beweist dieser neue Schnappschuss!

Vor einigen Tagen hatte die zweifache Mutter die Hand ihrer Tochter gepostet. Jetzt ist die Beauty offenbar bereit, ihren Schatz ihrer Community zu zeigen. Denn in ihrer Instagram-Story teilte die 33-Jährige ein Foto, auf dem ihre Tochter zu sehen ist. Die Kleine nuckelt an einer Flasche und hat es sich in Mamas Armen gemütlich gemacht. Als "Wochenendaktivitäten" beschreibt die Beauty die kostbare Zeit mit ihrem Nachwuchs.

Den Namen ihrer Tochter behalten die frischgebackenen Eltern für sich. Vergangenen Samstag hatte der Verein des Mittelfeldspielers via X die tollen Neuigkeiten verkündet. "Mario Götze ist zum zweiten Mal Vater geworden und steht daher nicht im Kader", lautete das Statement von Eintracht Frankfurt.

Getty Images Mario Götze und Ann-Kathrin Götze, 2022

Instagram / annkathrin Ann-Kathrin Götze zeigt ihre Tochter, Oktober 2023

Instagram / annkathrin Mario Götze mit seinen beiden Kindern im Oktober 2023

