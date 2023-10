Liegt es an ihm? Filip Pavlovic sucht noch die große Liebe

Filip Pavlovic (29) fehlt noch immer die richtige Frau an seiner Seite! Der Influencer suchte bereits in Formaten wie Die Bachelorette oder Bachelor in Paradise die große Liebe. Doch woran liegt es, dass der Hottie immer noch Single ist? Filip hat da eine Vermutung, wie er gegenüber Promiflash deutlich macht: "Vielleicht liegt es auch an mir. Vielleicht sollte ich mich mal wirklich mit mir beschäftigen."

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de