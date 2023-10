So ist XXL-Hate für "Hochzeit auf den ersten Blick"-Yasemin!

Wie geht Yasemin mit der ganzen Kritik um? Die Sachbearbeiterin ist vor dem Hochzeit auf den ersten Blick-Traualtar zum ersten Mal Jochen begegnet und hat ihm das Jawort gegeben. Doch bereits auf dem Weg in die Flitterwochen begann es, zwischen den beiden zu kriseln. Vor allem Yasemin sorgte bei den Zuschauern mit ihrem in der Sendung gezeigten Verhalten für Aufsehen und wurde dafür stark kritisiert. Was sagt sie selbst dazu?

In einem Instagram-Livevideo sprach der ehemalige "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat Ralf die 31-Jährige darauf an, wie sie damit umgehe, die wohl meistgehateste Person der vergangenen zehn Staffeln zu sein. Die Saarländerin erklärte daraufhin: "Ich finde es respektlos von den Leuten, dass sie sich herausnehmen, über mich zu urteilen, obwohl sie mich nicht kennen, null. Wenn man mich kennt, dann weiß man auch, dass ich ein ganz anderer Mensch bin."

Darüber hinaus vermutet Yasemin: "Ich glaube, der Hate kommt daher, dass ich so bin, wie ich bin. Für die Leute, die mich nicht kennen, kann es sein, dass es arrogant wirkt... primitiv, schlecht gelaunt, zickig." Dabei sei sie einfach nur ehrlich und sage, wenn ihr etwas nicht passe. Zudem müssten die Zuschauer bedenken, dass man immer nur einen kleinen Ausschnitt von allem sehe.

