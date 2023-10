Wegen Kinofilm: Beyoncé kommt schon bald zurück nach Europa!

Die europäischen Fans dürfen sich freuen! Die letzten sechs Monate füllte Beyoncé (42) mit ihrer Tournee namens The Renaissance World Tour die weltweiten Stadien. Dabei flashte sie ihr Publikum mit einer atemberaubenden Bühnenshow. Ab Dezember können Fans das Spektakel erneut auf der großen Kinoleinwand erleben. Doch damit nicht genug: Für den Konzertfilm kommt Beyoncé noch dieses zurück Jahr auf den europäischen Kontinent!

Wie The Hollywood Reporter berichtet, wird die "Crazy in Love"-Interpretin am 30. November auf der offiziellen Filmpremiere in London erscheinen. Beyoncés offizieller Kino-Partner soll dies bereits bestätigt haben. Neben Queen Bey sollen noch einige weitere hochkarätige Promis über den roten Teppich schreiten. Genauere Details wurden bisher jedoch noch nicht verkündet.

Es wird nicht die einzige Veranstaltung sein, die zu Ehren des Films veranstaltet wird: Bereits fünf Tage vorher findet die erste große Premiere in Los Angeles statt. Der offizielle Ticketverkauf für die Kinovorstellungen startet bereits Anfang November über die Homepage der Entertainerin.

