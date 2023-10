Erster Trailer: Beyoncés "Renaissance"-Tour bekommt Kinofilm

Fans dürfen Beyoncé (42) tatsächlich bald im Kino bewundern. Die Sängerin gehört zu den erfolgreichsten Musikerinnen überhaupt. Aktuell begeistert sie ihre Fans auf ihrer großen "Renaissance"-Tour. Weltweit lassen sich Millionen Supporter von ihrer Performance auf der Bühne mitreißen. Insider ließen bereits durchsickern, dass es vielleicht sogar einen Film geben wird, der die Show ins Kino bringt. Und jetzt ist es offiziell: Beyoncés Tour bekommt einen Kinofilm!

Die frohe Botschaft verkündet Beyoncé selbst auf ihrem Instagram-Kanal. Dort dürfen Fans bereits den ersten Trailer bestaunen, der nicht nur Ausschnitte ihrer Show zeigt, sondern auch erste Einblicke in die Vorbereitungen und den Backstagebereich gibt. "Seid vorsichtig, was ihr euch wünscht, denn ich könnte es einfach erfüllen", lautet der verschmitzte Kommentar des Popstars. In dem kurzen Clip sind neben Beyoncé und ihrem Team aber auch ihre drei Kinder zu sehen, die offenbar ebenso großen Anteil an der Tour haben. Ab dem 12. Januar ist der Streifen dann in den US-Kinos zu sehen.

Besonders Beyoncés älteste Tochter Blue Ivy (11) hinterließ ordentlich Eindruck bei den Fans – denn die Elfjährige stand bereits mehrfach mit ihrer Mutter auf der Bühne und stellte ihr Talent als Tänzerin unter Beweis. Und damit schien sie ihr fast die Show zu stehlen. Auf X überlegte ein User: "Es geschieht vor unseren Augen... Ist das die Weitergabe der Fackel?"

Instagram / beyonce Beyoncé in Warschau, Juni 2023

Instagram / beyonce Beyoncé auf der "Renaissance"-Welt-Tournee

Action Press/ UnBoxPHD / SplashNews.com Blue Ivy Carter und Beyoncé in London

