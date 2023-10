Ausgeplaudert: Hat Patrick Fabian Gefühle für Kate Merlan?

Hat er oder hat er nicht? Seit Wochen kursieren Gerüchte, dass Kate Merlan (36) und Patrick Fabian (36) mehr als nur Freunde sind. Die Reality-TV-Bekanntheit und der BTN-Star knutschten auch schon wild im Park und gaben bereits zu, dass sie sich kennenlernen. So richtig will sich die Beauty aber nicht entscheiden: Auch Noch-Ehemann Jakub Jarecki (28) spielt für Kate noch immer eine Rolle. Promiflash hat bei Patrick nachgehakt: Hat er echte Gefühle für Kate?

Auf Denise Mertens (33) Halloweenparty spricht der Fitnessinfluencer mit Promiflash über den Flirt mit Kate. In einer Beziehung seien sie Stand jetzt noch nicht: "Allein durch die räumliche Trennung fände ich das schwierig, da jetzt zu sagen 'komm, wir sind jetzt fest zusammen und dürfen links und rechts niemanden andern sehen'." Auf die Frage, ob denn wenigstens schon Gefühle im Spiel sind, antwortet er: "Was nicht ist, kann ja noch werden." Also kein klares Liebesbekenntnis.

Patrick könne Kate verstehen, dass sie sich nicht richtig zwischen beiden Männern entscheiden kann. "Man hat die Qual der Wahl, man möchte sich vielleicht auch gar nicht entscheiden, weil man die Vorzüge von beiden genießen möchte", erklärt er.

Patrick Fabian, Influencer

Kate Merlan, Influencerin

Patrick Fabian, Influencer

