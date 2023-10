Einige Affären: So turbulent war Matthew Perrys Liebesleben

Die Frau fürs Leben hat er nicht mehr gefunden! Schauspieler Matthew Perry (✝54) ist Samstagnachmittag US-amerikanischer Zeit in seinem Haus in Los Angeles gestorben. Angestellte sollen den Friends-Darsteller in seinem Whirlpool gefunden haben. Bis zu seinem Tod war der Chandler-Bing-Darsteller ledig, eine Frau hatte er zuletzt nicht an seiner Seite. Doch Matthew hatte zu Lebzeiten ein paar Affären und Liebschaften mit Hollywood-Ladys!

Seine erste öffentliche Liebe hatte der Verstorbene mit Carrie Fishers (✝60) Halbschwester Tricia Fisher. Im Teenager-Alter waren die beiden das erste Mal zusammen, ehe sie zu Dreharbeiten für "Friends" ein zweites Mal zusammenfanden. 1994 hatte Matthew eine kurze Affäre mit Schauspielerin Gwyneth Paltrow (51) und war kurz danach mit Julia Roberts (56) zusammen. Im selben Jahr lernte er aber auch die Fernsehmanagerin Jamie Tarses kennen, mit der er später ein paar Jahre zusammen war.

Seine wohl längste Beziehung führte der Serienliebling mit Schauspielerin Lizzy Caplan (41). Mit der "Mean Girls"-Darstellerin ging er von 2006 bis 2012 durchs Leben. Mit ihr konnte sich der "Friends"-Darsteller wohl auch eine Zukunft vorstellen. "Ich denke oft, wenn ich [sie] gefragt hätte, ob sie mich heiraten will, hätten wir jetzt zwei Kinder und ein Haus. Stattdessen bin ich ein Trottel, der mit dreiundfünfzig allein in seinem Haus sitzt", gab er in seinen Memoiren "Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing" preis.

Einen Antrag machte er stattdessen einer anderen Frau. 2018 begann er eine Partnerschaft mit der Literaturmanagerin Molly Hurwitz, bevor er ihr im November 2020 einen Heiratsantrag machte. Nur wenige Monate später trennten sich die beiden aber wieder. In die Liste der Verflossenen reihen sich außerdem noch Natasha Wagner, die Tochter von Natalie Wood und Richard Gregson, die Scream-Darstellerin Neve Campbell (50) und Hollywood-Darling Cameron Diaz (51) ein.

Getty Images Schauspieler Matthew Perry im Januar 2015

Getty Images Gwyneth Paltrow im April 2023

Getty Images Lizzy Caplan, Schauspielerin

Getty Images Cameron Diaz in "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" 2014

