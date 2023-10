Erbitterter Krebskampf: So geht es Shannen Doherty aktuell

Shannen Doherty (52) bleibt stark! Durch ihre Rolle der Brenda Walsh in der Serie Beverly Hills, 90210 war die Schauspielerin weltberühmt geworden. Doch in den vergangenen Jahren machte sie immer wieder durch tragische Neuigkeiten Schlagzeilen: 2015 wurde bei Shannen Brustkrebs diagnostiziert. Fünf Jahre später machte die 52-Jährige öffentlich, dass sie erneut an Krebs erkrankt ist, diesmal jedoch unheilbar. In ihrem Hirn haben sich bereits Metastasen gebildet. Nun äußert sich ihre gute Freundin Sarah Michelle Gellar (46) in einem Interview mit Access Hollywood zu ihrem Gesundheitszustand. Wie es Shannen aktuell geht, erfahrt ihr im Promiflash-Video.

