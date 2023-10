Julia Fox über Kim Kardashian: "Ich liebe sie wirklich sehr!

Überraschendes Liebesgeständnis! Julia Fox (33) und Kanye West (46) waren Anfang 2022 kurzzeitig ein Paar. Der Rapper war zu dem Zeitpunkt frisch von seiner langjährigen Ehefrau Kim Kardashian (43) geschieden. Schon nach wenigen Wochen gingen der Musiker und das Model aber wieder getrennte Wege. Julia unterzog sich nun einem Lügendetektortest und wurde unter anderem zu der Unternehmerin befragt. Julia schwärmt daraufhin von Kim!

Julia Fox beantwortet Vanity Fair einige Fragen, die Antworten werden sofort von einem Polygrafen überprüft. Auf die Frage, ob sie von Kim Kardashian inspiriert sei, antwortet die Beauty ohne zu zögern, dass sie die Schauspielerin wirklich sehr gerne mögen würde. So kam heraus, dass Julia die vierfache Mutter "eigentlich wirklich liebt". Sie sei mit der Realityshow Keeping up with the Kardashians aufgewachsen und mochte Kim schon, bevor diese cool geworden sei. "Wenn die Leute über sie gelästert haben, habe ich sie immer in Schutz genommen", gibt Julia preis. Außerdem habe ihr die schauspielerische Leistung bei American Horror Story ausgesprochen gut gefallen. Laut Julia sei Kim ein wahres Multitalent!

Julia glaubt zudem, dass die Ex-Frau von Kanye sich eventuell auch schon Outfits von ihr abgeschaut hat: "Ich würde schon sagen, dass es da ein paar Outfits gab, die ähnlich waren zu meinen. Aber das könnte auch an den aktuellen Modetrends liegen." Böses Blut scheint zwischen den beiden Frauen, die den gleichen Mann dateten, jedenfalls nicht zu fließen!

Anzeige

Getty Images Julia Fox schaut ernst

Anzeige

ActionPress Julia Fox und Kanye West im Januar 2022 in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Kim Kardashian auf der Met Gala 2023

Anzeige

Glaubt ihr, dass Kim Kardashian sich Outfits von Julia Fox abgeschaut hat? Kann gut sein. Halte ich für eher unwahrscheinlich! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de