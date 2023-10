Mehr als Chandler Bing: Das war Matthew Perrys Karriere!

Matthew Perry (✝54) wird schmerzlich vermisst. Um den Schauspieler werden von wenigen Stunden traurige Neuigkeiten bekannt: Mit nur 54 Jahren stirbt er ganz plötzlich. Seine Assistentin entdeckte ihn leblos in seinem Haus. Angeblich soll er in seinem Whirlpool ertrunken sein. Die Ermittlungen zu dem Tod des Friends-Stars laufen aktuell noch. Doch schon jetzt steht fest: Matthew hinterlässt eine große Lücke. Promiflash blickt auf seine Karriere zurück...

Für viele ist und bleibt Matthew Chandler Bing, der immer einen witzigen Spruch auf Lager hat und dafür bis heute weltweit gefeiert wird. 1994 flimmerte die erste Folge der Erfolgssitcom Friends über die Bildschirme. Diese machte Matthew, Jennifer Aniston (54), David Schwimmer (56), Courteney Cox (59), Lisa Kudrow (60) und Matt LeBlanc (56) zu Berühmtheiten. Doch was viele nicht wissen: Matthew stand bereits davor schon vor der Kamera. Mit zehn Jahren sammelte er seine ersten Schauspielerfahrungen. Vor seinem Durchbruch mit "Friends" wirkte er in beliebten Serien wie "Charles in Charge and Silver Spoons" und "Sydney" mit.

Im Mai 2004 endete "Friends" mit der allerletzten Folge. Auch danach drehte Matthew weiter Filme und Serien. Allerdings eher im kleinen Rahmen, da der Hollywoodstar mit seiner Drogensucht kämpfte. In der Filmserie "The Whole Nine Yards" wirkte er an der Seite von Bruce Willis (68) erfolgreich mit. Auch auf der Leinwand ist er zu sehen: Beispielweise zusammen mit Zac Efron (36) in "17 Again". Im vergangenen Jahr veröffentlichte Matthew zudem seine Biografie "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing".

Anzeige

Instagram / courteneycoxofficial Die "Friends-"Stars am letzten Drehtag der Serie im Januar 2004

Anzeige

Getty Images Bruce Willis und Matthew Perry im Februar 2000

Anzeige

Getty Images "17 Again"-Cast um Michelle Trachtenberg, Zac Efron, Leslie Mann und Matthew Perry

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de