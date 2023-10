Nina Noel und ihre Tochter dürfen bald die Klinik verlassen

Nina Noel (35) erholt sich von der Entbindung. Vor wenigen Tagen hat die ehemalige Krass Schule-Darstellerin ihr drittes Kind zur Welt gebracht. Ihre kleine Tochter hat allerdings ganz schön lange auf sich warten lassen – die Geburt musste eingeleitet werden. Am 26. Oktober um 23:59 Uhr durfte Nina sie dann aber endlich in den Armen halten. Bald dürfen die zwei auch endlich nach Hause.

Auf Instagram veröffentlichte die Influencerin ein Foto, auf dem zu sehen ist, wie sie mit ihrem Baby im Arm im Bett liegt. In der Bildunterschrift verkündete sie: "Zeit, nach Hause zu gehen." Es dürfte also nicht mehr allzu lange dauern, bis sie das Krankenhaus verlassen dürfen und sich in ihren eigenen vier Wänden einleben können.

Wie das Kind von Nina und ihrem Partner Tony heißt, ist nicht bekannt. Bis zur 39. Woche hatte die 35-Jährige aber auch noch keine Idee für einen Namen. Ihren beiden Söhnen hatte sie sogar erst nach der Geburt benannt. Sie heißen Lyano Lyon und Maliyo Tyger.

Anzeige

Instagram / ninanoel Nina Noel im Oktober 2023

Anzeige

Instagram / ninanoel Nina Noel mit ihrem Freund Tony

Anzeige

Instagram / ninanoel Nina Noel, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de