Prinz Harry und seine Meghan wollen unterschiedliche Dinge

Steht ein Ehe-Aus etwa kurz bevor? Seit ihrer Hochzeit vor fünf Jahren gelten Prinz Harry (39) und seine Frau Herzogin Meghan (42) als absolutes Powercouple. Doch seit einigen Wochen ist die Gerüchteküche mal wieder heftig am Brodeln – angeblich haben die beiden heftige Beziehungsprobleme. Jetzt kommen neue Details zu der vermeintlichen Ehekrise ans Licht: Harry und Meghan sollen nämlich unterschiedliche Zukunftsvorstellungen haben!

Das behauptet Emily Adams in einem Interview mit Woman Magazine. "Harry liebt seine Frau und seine Kinder; er ist glücklich, aber er vermisst das Vereinigte Königreich sehr", so die Biografin. Während der 39-Jährige sich nach einem ruhigen Leben sehnt, soll Meghan ihren Prominentenstatus "genießen" und mit ihrer neuen Talentagentur an aufregenden neuen Projekten arbeiten.

Der Rotschopf soll mittlerweile sogar schon auf Immobiliensuche sein. "Es gibt eine Kluft zwischen den beiden in dieser Frage, aber sie werden bald anfangen, nach einer eigenen Immobilie in der Nähe von London zu suchen, und Harry ist dabei sehr führend", verriet eine Quelle gegenüber Mirror. Die einstige Suits-Darstellerin soll aber dagegen sein, da sie sich für ihre Kids Archie (4) und Lilibet (2) eine Ausbildung in den USA wünscht.

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Markle in Nottingham, Dezember 2017

Anzeige

Amy Katz/ZUMA Press Wire Prinz Harry und Herzogin Meghan beim One805-Event 2023

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Düsseldorf

Anzeige

Wie findet ihr die Gerüchte um die Eheprobleme von Harry und Meghan? Ich glaube nicht daran! Es könnte wahr sein... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de