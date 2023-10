Freundin macht letzten Kontakt zu Matthew Perry öffentlich!

Es sind private Einblicke. Am Sonntag wurden traurige Nachrichten bekannt: Matthew Perry (✝54) war von einem Angestellten leblos in seinem Haus in Los Angeles gefunden worden. Es wird vermutet, dass der Schauspieler im Whirlpool ertrunken ist. Der Tod des Friends-Stars erschüttert die ganze Welt – immer mehr Menschen gedenken des US-Amerikaners. Nun veröffentlicht eine Freundin ihren letzten Chatverlauf mit Matthew im Netz!

Auf Instagram erinnert jetzt auch seine einstige Kollegin Ione Skye an den 54-Jährigen – und zwar in Form von privaten Screenshots. Diese zeigen das letzte Gespräch zwischen den beiden am 15. Oktober, knapp zwei Wochen vor Matthews Tod. "Hallo! Ich hoffe, alles ist gut. Ich war am Meditieren [...] und 'In Your Eyes' fing an zu spielen. Und ich dachte sofort daran, wie schön du bist", schrieb er ihr.

Aber auch andere Promis nehmen auf emotionale Weise Abschied von dem Hollywoodstar – so unter anderem Christina Ricci (43). "Als ich heute die Nachrichten las, bin ich in Tränen ausgebrochen", schrieb sie vor wenigen Tagen im Netz. Zwar habe sie Matthew nie persönlich getroffen, dennoch habe die Schauspielerin ihn sehr gemocht. "'Friends' hat mich in harten und einsamen Zeiten in meinem Leben oft gerettet. Ich liebte seinen Charakter und wollte Chandler Bing als Teenager heiraten", erinnerte sich die 43-Jährige zurück.

Anzeige

Getty Images Matthew Perry als Chandler Bing in "Friends"

Anzeige

Getty Images Matthew Perry, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Christina Ricci im Mai 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de