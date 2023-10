"Friends"-Macher trauern um den verstorbenen Matthew Perry

Hollywood ist noch immer in großer Trauer! Matthew Perry (✝54) wurde am Samstag leblos in seinem Haus in Los Angeles aufgefunden. Angeblich soll er in seinem Whirlpool ertrunken sein. Der Schauspieler hat eine große Karriere in der Filmbranche hinter sich. Insbesondere in der Rolle des Chandler Bing in der beliebten Sitcom Friends hatte er sich einen Namen gemacht. Nicht bloß die Fans sind völlig fassungslos über den plötzlichen Verlust von Matthew – nun melden sich auch die "Friends"-Macher zu Wort!

"Wir sind schockiert und in tiefer, tiefer Trauer über den Tod unseres geliebten Freundes Matthew. Es fühlt sich noch immer surreal an", äußern sich Marta Kauffman (67), Kevin Bright und David Crane (66) via Us Weekly. Sie seien froh, dass der "Keine halben Sachen"-Star Teil ihres Lebens gewesen war. Die drei "Friends"-Macher erinnern sich in ihrem Statement auch an Matthews große Begabung: "Er war ein brillantes Talent. Es ist ein Klischee zu sagen, dass Schauspieler sich ihre Rollen zu eigen machen, aber in Matthews Fall könnte es nicht wahrer sein."

Matthews "Friends"-Co-Stars haben sich bislang noch nicht zu Wort geäußert. Ein Insider vermutete aber bereits den Grund dafür. "Die Darsteller sind vom Verlust ihres Bruders erschüttert, denn Matty war genau das – ihr Bruder", erklärte die Quelle gegenüber PageSix. Angeblichen wollen Jennifer Aniston (54), Courteney Cox (59), Lisa Kudrow (60), David Schwimmer und Matt LeBlanc (56) ein gemeinsames Statement veröffentlichen.

