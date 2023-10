Gwyneth Paltrow denkt an gemeinsame Zeit mit Matthew Perry

Gwyneth Paltrow (51) denkt an ihre gemeinsame Zeit mit Matthew Perry (✝54) zurück! 1994 hatten die beiden Schauspieler eine kurze Romanze gehabt, bevor er kurz darauf mit Julia Roberts (56) zusammen kam. Am Samstag wurde der Friends-Darsteller leblos in seinem Whirlpool gefunden. Nach seinem plötzlichen Tod meldeten sich bereits zahlreiche seiner Kollegen. So auch Gwyneth: In einem emotionalen Post zollt sie Matthew Tribut.

Auf Instagram postet die Schauspielerin ein Foto ihres alten Freundes. Sie schreibt über die Zeit, in der sie sich kennenlernten: "Er hatte den Pilotfilm von Friends gedreht, aber er war noch nicht ausgestrahlt worden. Er war nervös und hoffte, dass sein großer Durchbruch vor der Tür stand. Und so war es auch." Mit der Zeit hätten sich beide zwar entfremdet, dennoch hätten sich die zwei immer gut verstanden: "Wir blieben noch eine Weile befreundet, bis wir uns auseinanderlebten, aber ich habe mich immer gefreut, ihn zu sehen. Ich bin heute super traurig, wie so viele von uns. Ich hoffe, dass Matthew endlich seinen Frieden gefunden hat."

Mittlerweile meldete sich auch Matthews Familie. "Wir sind untröstlich über den tragischen Verlust unseres geliebten Sohnes und Bruders", teilte seine Familie gegenüber People mit. Er habe sehr viel Freude in die Welt gebracht, sowohl als Schauspieler als auch als Freund. "Ihr alle habt ihm sehr viel bedeutet und wir sind dankbar für die überwältigende Flut der Liebe", hieß es in der Erklärung weiter.

