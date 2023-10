Kurz vor Halloweenparty: Heidi Klum posiert komplett nackt

Sie lässt tief blicken! In wenigen Tagen ist es so weit und Heidi Klum (50) lädt zu ihrer traditionellen Halloweenparty ein. Im vergangenen Jahr überraschte das Model in einem Wurmkostüm – Ehemann Tom Kaulitz (34) warf sich in ein passendes Outfit. Wie sich die Blondine in diesem Jahr verkleidet, ist noch nicht bekannt. Sicher ist aber: Mit diesen heißen Aufnahmen will Heidi ihren Fans noch mal richtig einheizen.

Auf Instagram postet die Schönheit ein Foto von sich, auf dem sie komplett nackt auf einem rosafarbenen Sofa posiert. Heidi liegt dort mit geschlossenen Augen und bedeckt mit ihren Händen ihre Brüste. Dazu schreibt sie: "Die Ruhe vor dem Sturm. Drei Tage bis #heidihalloween2023." Die GNTM-Jurorin entspannt also noch mal, bevor in wenigen Tagen ihre große Party stattfindet.

Gegenüber Entertainment Tonight ließ sich Heidi ein paar Details zu ihrem Kostüm entlocken. "Ich kann euch einen winzig kleinen Hinweis geben: Es wird sehr farbenfroh und supergroß", deutete das Model an und betonte: "Ehrlich gesagt stelle ich es mir episch vor." Außerdem witzelte sie, dass es für ihr Kostüm womöglich notwendig sein wird, "ein paar Straßen zu sperren".

Getty Images Heidi Klum, Model

Getty Images Heidi Klum im September 2023

Getty Images Heidi Klum, Model

