Nach finaler Staffel: Bekommt "The Crown" etwa ein Spin-off?

Geht die Geschichte rund um die britischen Royals etwa noch weiter? Seit 2016 flimmert nun schon das Leben von Queen Elizabeth II. (✝96) und ihrer Familie in The Crown über die Bildschirme auf der ganzen Welt. In wenigen Wochen wird die Netflix-Serie mit der finalen sechsten Staffel ein Ende finden. Dabei hätten Fans gerne auch noch die Geschichten rund um Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) und weitere jüngste Geschehnisse verfilmt gesehen. Tatsächlich könnte das Universum von "The Crown" noch erweitert werden!

"Ich habe eine Idee. Aber zunächst muss ich noch ein paar andere Dinge tun", teasert Serienschöpfer Peter Morgan im Gespräch mit Variety an. Doch Fans des Netflix-Hits, die auf die Verfilmung des Dramas zwischen Harry und seiner Familie oder der Krönung von König Charles III. (74) gesetzt haben, müssen wohl erst einmal noch weiter hoffen. Denn Peter denke eher daran, die Geschichte noch weiter in der Vergangenheit aufzugreifen! "Wenn ich wieder in 'The Crown' eintauchen würde, dann würde ich auf jeden Fall in der Zeit zurückgehen", erklärt er.

Die Verfilmung der Geschehnisse in "The Crown" sollen nun im Jahr 2005 enden. "Ich denke, wenn man fast 20 Jahre vor der Gegenwart aufhört, ist es würdevoll", findet Peter. Eigentlich habe er ein anderes Ende für die erfolgreiche Serie im Kopf gehabt, doch der Tod der Queen im vergangenen Jahr habe ihn seine Pläne ändern lassen.

Netflix Imelda Staunton und Elizabeth Debicki in "The Crown"

Keith Bernstein/Netflix Rufus Kampa, Dominic West und Flynn Edwards in "The Crown"

Netflix/TheCrown Meg Bellamy als Kate in "The Crown

