Royaler Tribut: Sarah Ferguson gedenkt Matthew Perrys (†54)

Auch die Royals sind erschüttert. Matthew Perry (✝54) war in den 90er-Jahren besonders durch seine Rolle in der Kultserie Friends bekannt geworden. Vor wenigen Tagen wurden jedoch schockierende Nachrichten über den Schauspieler bekannt: Er wurde leblos in seinem Whirlpool gefunden. Seitdem meldeten sich bereits zahlreiche Prominente wie Elizabeth Hurley (58) oder Gwyneth Paltrow (51) zu Wort – nun auch das britische Königshaus: Sarah Ferguson (64) widmet Matthew rührende Worte.

Bei X, ehemals Twitter, postet die Ex-Frau von Prinz Andrew (63) ein Foto des "Friends"-Casts und drückt damit ihre Trauer aus. "Ich erinnere mich, dass ich begeistert war, ein Naturtalent, einen Komödianten und brillanten Schauspieler kennengelernt zu haben. Es ist eine Tragödie, dich so früh im Leben zu verlieren", trauert Fergie. Matthew habe sehr vielen Menschen Freude bereitet und sie zum Lachen gebracht, erinnert sich die 64-Jährige.

Bisher ist nichts Genaueres zu Matthews Todesursache bekannt. Angeblich sei er jedoch in dem Whirlpool ertrunken. "Die Behörden fanden Antidepressiva, Medikamente gegen Angstzustände und ein COPD-Medikament in dem Haus", berichtete TMZ. Aus diesem Grund wurde eine Autopsie durchgeführt. Die Ergebnisse der toxikologischen Untersuchung stehen allerdings noch aus.

