Travis Kelce kann sich vorstellen, Taylor Swift zu heiraten

So ernst ist es also bei den beiden schon... Taylor Swift (33) bandelt seit einigen Wochen mit dem Football-Star Travis Kelce (34) an. Zuletzt wurde die Sängerin nicht nur immer öfter im Stadion gesehen, sondern auch ganz verliebt Händchen haltend mit dem Tight-End-Star. Und offenbar ist es dem Sportler auch mehr als ernst mit der Musikerin: Travis hat wohl ganz klare Zukunftsvorstellungen für Taylor und sich!

Wie ein Insider gegenüber OK! Magazin ausplaudert, sieht der 34-Jährige in TayTay nicht nur eine kurze Liebschaft. "Er hat Taylor ein Geständnis gemacht, das alles verändert hat. Er hat ihr gesagt, dass dies nicht nur eine Affäre sein wird. Er sagte, er könne sich vorstellen, sie zu heiraten", gibt die Quelle preis. Auch die Freunde der "Anti-Hero"-Interpretin sind der Meinung, dass der Hottie der Richtige für den Superstar ist.

Die gleichen Wertvorstellungen und Ziele sollen ebenfalls sehr für eine langjährige Liebe der beiden sprechen. "Je länger diese Beziehung andauert, desto deutlicher wird, dass Taylor und Travis einfach perfekt zueinander passen. Taylor ist so glücklich, endlich jemanden gefunden zu haben, der sie total versteht. Es wird alles sehr ernst, sehr schnell, aber sie genießen jede Sekunde!", erklärt der Informant weiter.

Getty Images Taylor Swift im September 2023

Instagram / chariah_ Travis Kelce und Taylor Swift, Oktober 2023

Getty Images Travis Kelce, Tight-End-Spieler

