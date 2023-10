Werden "Hochzeit auf den ersten Blick"-Interviews gesteuert?

Ist Hochzeit auf den ersten Blick etwa Fake? Seit mittlerweile zehn Jahren werden in der Datingshow heiratswillige Singles verkuppelt. Die Experten Dr. Sandra Köhldorfer (42), Beate Quinn und Markus Ernst bestimmen anhand vieler Tests und Gespräche, wer zusammen passen könnte. Der Clou: Die potenziellen Paare begegnen sich zum ersten Mal vor dem Traualtar. Doch wird in der Show auch getrickst? Ex-Kandidaten berichten jetzt, dass Teile der jeweiligen Storys auf gewisse Art konstruiert werden!

Ralf, der 2021 bei Hochzeit auf den ersten Blick zu sehen war, verriet in einem Instagram-Livestream mit seinem damaligen Mitstreiter Mario, dass dessen Dreh von einer Realisatorin betreut wurde, die mehr in Richtung Trash gehen wollte: "Das haben die aber Gott sei Dank nicht gezeigt." Mario selbst erklärte: "Die haben uns in den Interviews gegensätzlich befragt. Die haben in meinem Interview was völlig anderes gesagt als zu meiner Frau. Glücklicherweise haben wir darüber gesprochen." Auseinandersetzungen seien gewollt und auf diese Weise gesteuert.

Yasemin, die in dieser Staffel viel Hate kassiert hat, weil sie in den Episoden ihrem Ehemann Jochen gegenüber einen nicht allzu freundlichen Eindruck gemacht hat, kritisiert auch den Schnitt. "Ich will mich jetzt nicht in ein super Licht stellen oder so. Ich weiß, wie ich wirke, wenn man mich nicht kennt, aber es gab auch andere Momente. Die sieht man nur leider nicht." Auch ihr Vorstellungsvideo sei eher unglücklich geschnitten worden: "Das wurde ja schon so zusammengeschnitten, dass es so aussieht, als würde es mir nur um das Äußerliche gehen."

