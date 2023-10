"Besondere Verbindung": Salma Hayek trauert um Matthew Perry

Hollywood ist in Trauer. Am Samstag wurde der Tod des beliebten Schauspielers Matthew Perry (✝54) publik. Neben Stars wie Christina Ricci (43), Gwyneth Paltrow (51) oder seinen Friends-Kollegen, meldet sich nun auch Salma Hayek (57) zu Wort. 1997 war sie an der Seite von Matthew in der Komödie "Fools Rush In" zu sehen. Mit einem emotionalen Posting drückt Salma nun ihre tiefe Trauer aus.

"Vor zwei Tagen bin ich mit der schockierenden Nachricht aufgewacht, dass Matthew Perry nicht mehr unter uns ist", schreibt sie zu gemeinsamen Bildern bei Instagram. Salma habe erst mal Zeit gebraucht, um "diese tiefe Traurigkeit" zu verarbeiten. Laut ihr hatten Matthew und sie immer eine "besondere Verbindung" zueinander. Dass der US-Amerikaner ihren gemeinsamen Film als seine beste schauspielerische Arbeit angesehen hatte, habe die Schauspielerin immer sehr berührt.

Am Ende ihres Posts wendet sich Salma noch ein Mal direkt an ihren Kollegen. "Mein Freund, du bist viel zu früh von uns gegangen, aber ich werde deine Albernheit, deine Beharrlichkeit und dein liebes Herz immer in Ehren halten", verspricht sie. Mit den Worten "Leb wohl lieber Matthew, wir werden dich nie vergessen", beendet die 57-Jährige schließlich ihr Posting.

Getty Images Salma Hayek im Juni 2023

Getty Images Jon Tenney, Matthew Perry, und Salma Hayek am Set von "Fools Rush In"

Getty Images Matthew Perry, Schauspieler

