"Darf nichts zu sagen": Geht Yasin etwa ins Dschungelcamp?

Ist das etwa der nächste Schritt in seiner Karriere? Yasin Mohamed (32) ist kein Neuling, was TV-Formate angeht. Nach Auftritten bei Temptation Island und Ex on the Beach kämpfte er unter anderem bei Kampf der Realitystars um die satte Preissumme von 50.000 Euro. Doch ist das vielleicht gerade erst der Anfang eines langen Spaziergangs durch die deutsche TV-Landschaft? Eine Aussage des Realitystars wirft nun Fragen auf: Ist Yasin etwa bald als Kandidat im berühmten australischen Dschungel?

In einer Vorschau auf die aktuelle Folge des Podcasts "33 Minuten" will der 32-Jährige keine klare Antwort geben, als es heißt: "Es gibt ja auch weitere Formate, die Bock auf dich haben. Wie schaut es aus mit Promi Big Brother oder Dschungelcamp?" Yasin wirkt zunächst sichtlich unsicher, wie er auf das Ganze antworten soll, bevor er schließlich grinsend sagt: "Jetzt darf ich da nichts zu sagen. [...] Ich finde beide Sachen auf jeden Fall sehr cool." Ob die TV-Bekanntheit also bald durch den australischen Dschungel stolzieren wird?

Doch sorgt Yasin nicht nur mit seinem Interview für Aufsehen bei seinen Fans. Zuletzt vermuteten diese, der Hottie könnte neu verliebt sein – und zwar in keine Geringere als Yeliz Koc (29). Via Instagram teilt er ein gemeinsames Bild mit der Influencerin. Auf diesem standen die beiden Realitystars auffällig eng beieinander.

Instagram / yasin__11_ Yasin Mohamed, Realitystar

Instagram / yasin__11_ Yasin Mohamed, ehemaliger "Temptation Island"-Kandidat

Instagram / yasin__11_ Yeliz Koc und Yasin Mohamed, Realitystars

