Geschmückter Kinderwagen: Joe Jonas geht mit Kids spazieren

Er genießt die Zeit mit seinen Töchtern. Vor wenigen Monaten hatten Joe Jonas (34) und Sophie Turner (27) ihre Trennung bekannt gegeben. Danach lieferten sich der Sänger und die Schauspielerin einen Sorgerechtsstreit, in dem sie sich mittlerweile einigen konnten: Sie werden sich in einem zweiwöchigen Rhythmus abwechseln. Nun sind Willa und Delphine offenbar bei ihrem Papa – Joe schiebt die Mädels in einem geschmückten Kinderwagen durch die Straßen.

Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen den Musiker, der offenbar in Halloween-Stimmung ist: An den Seiten des Kinderwagens kleben große bemalte Pappschilder in der Optik einer rosafarbenen Prinzessinnenkutsche. Für den Ausflug trägt Joe eine helle Jeans in Kombination mit einem dunkelblauen Pullover. Dazu hat er eine braune Lederjacke und eine beigefarbene Basecap auf.

Über die Einigung in Sachen Sorgerecht freuen sich die beiden offenbar sehr. In einer Erklärung gegenüber Page Six geben die zwei bekannt: "Nach einer produktiven und erfolgreichen Mediation haben wir vereinbart, dass die Kinder gleichermaßen Zeit in liebevollen Haushalten in den USA und Großbritannien verbringen werden." Allem Anschein nach hatte sich das Noch-Ehepaar auch friedlich geeinigt. "Wir freuen uns darauf, tolle Co-Eltern zu werden", hieß es weiter.

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner im Oktober 2022

Getty Images Joe Jonas

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner

