Louis Tomlinson bettelt öffentlich um Anruf von Liam Payne!

Er scheint ihn wohl zu vermissen! Seit ihrer gemeinsamen Zeit bei der Gruppe One Direction gelten Louis Tomlinson (31) und Liam Payne (30) als enge Freunde. Auch nach der Band-Auflösung hielten die beiden an ihrer Freundschaft fest. Anfang des Jahres erschien Liam noch auf der Premiere von Louis' Dokumentation. Doch aktuell scheint zwischen den beiden kein Kontakt zu bestehen. Die Funkstille geht wohl sogar so weit, dass Louis nun öffentlich um einen Anruf von Liam bettelt!

Unter Liams neustem Instagram-Post, der einige Eindrucke von seiner Zeit in Saudi-Arabien zeigt, befinden sich zahlreiche Kommentare. Einer sticht jedoch besonders ins Auge: Louis hat den Post mit "Ruf mich an, Bursche" kommentiert. Scheinbar weiß sich der Sänger mittlerweile nicht mehr anders zu helfen, um an die Aufmerksamkeit von Liam zu gelangen.

Die Follower der beiden sind von Louis' Aktion ganz aus dem Häuschen. "Louis hat kommentiert, ich bin nicht okay" oder "Oh mein Gott, wir brauchen euch beide wieder zusammen" sind nur zwei von Tausenden Fan-Kommentaren.

Getty Images Liam Payne, Sänger

Getty Images Louis Tomlinson, Sänger

Getty Images Liam Payne und Louis Tomlinson

