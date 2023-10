Michaela weint wegen "Hochzeit auf den ersten Blick"-Reise

Michaela geht schon wieder die Pumpe! Gerade erst hat die 54-Jährige bei Hochzeit auf den ersten Blick dem 51-jährigen Karsten das Jawort gegeben – dabei waren sie sich bis zur Trauung völlig fremd. Doch die Chemie schien direkt zu stimmen. Die beiden besiegelten ihr Ehegelübde sogar mit einem leidenschaftlichen Kuss. Nun stehen die Flitterwochen an, aber wirklich freuen kann sich Michaela darüber wohl nicht: Sie musste weinen.

Nach der Hochzeitsnacht bekamen Karsten und Michaela Besuch von Markus Ernst, einem Experten der Sendung. Er überbrachte ihnen die Nachricht, dass es nach Mauritius geht. Karsten freute sich daraufhin sehr. Michaela hingegen schlug die Hände über dem Kopf zusammen und brach in Tränen aus. "Ist das Freude oder Angst? Oder gemischt?", will Markus von ihr wissen. "Beides", antwortete die Angestellte im öffentlichen Dienst und fragte, wie lange man dorthin fliege. Denn sie habe Flugangst.

Geplant waren zwei Flüge á sechs Stunden mit einem Zwischenstopp in Dubai. "Da kann man sich dann drauf freuen auf diesen Traum", versicherte Markus. Und auch Karsten betonte: "Mauritius ist traumhaft." Schlussendlich zog Michaela durch und stellte sich dem Abenteuer – die Reise war offenbar auch nur halb so schlimm: "Beim zweiten Flug war ich schon wesentlich entspannter. Das hätte ich nicht gedacht, dass ich so relaxt darauf reagiere."

"Hochzeit auf den ersten Blick" – ab 25. September immer montags um 20:15 Uhr auf Sat.1 oder vorab auf Joyn.

Anzeige

Sat.1 / Christoph Assmann Michaela, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Teilnehmerin 2023

Anzeige

Hochzeit auf den ersten Blick, SAT. 1 Michaela und Karsten bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Anzeige

Sat.1 / Christoph Assmann Karsten und Michaela bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de