Wusste Britney Spears etwa doch von Kevin Federlines Frau?

War sich Britney Spears (41) der Affäre bewusst? Die Sängerin packte kürzlich in ihrem Buch "The Woman in Me" über ihr Leben aus. Ihre einstigen Beziehungen mit Justin Timberlake (42), Kevin Federline (45) und Jason Allen Alexander (42) sind auch Thema in den Memoiren. Unter anderem beteuert Brit, dass sie zu Anfang ihrer Affäre mit Kevin nicht gewusst hätte, dass dieser eine schwangere Partnerin samt Familie hatte. Kevins Ex Shar Jackson (47) meint jetzt aber, dass Britney sehrwohl von ihr wusste!

Im Interview mit Daily Mail erklärt die Schauspielerin, dass Britney von Kevins Familie wusste und sogar vor dem Krankenhaus wartete, als ihr Kind geboren wurde. "Ich fühlte mich verraten und war am Boden zerstört. Ich dachte: 'Wie konntest du nur so etwas tun?' [...] Als Kevin Britney kennenlernte, hatten wir drei Kinder und ein weiteres war unterwegs", betont Shar. Brit und er hätten sich bei einem Dreh kennengelernt und Shar habe nicht damit gerechnet, dass Kevin nicht zu ihr zurückkehren würde.

In ihren Memoiren hatte Britney noch betont, dass sie "ahnungslos" war, dass Kevin eine Familie hatte. "Ich hatte keine Ahnung, bis wir eine Weile zusammen waren und mir jemand sagte: 'Du weißt, dass er ein neues Baby hat, oder?'", schreibt die "Toxic"-Interpretin.

Kaleb Michael Jackson Federline, Shar Jackson und Kori Madison Federline

Shar Jackson, Ex von Kevin Federline

Kevin Federline mit Britney Spears im Februar 2006

