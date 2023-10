Britney Spears wusste nichts von Kevin Federlines Kindern!

Sie war ahnungslos! Britney Spears (41) und Kevin Federline (45) waren von 2004 bis 2006 ein Paar. Aus der Beziehung gingen zwei gemeinsame Söhne hervor: Jayden James Federline (17) und Sean Preston Federline (18). Während es für die Sängerin der erste Nachwuchs war, hatte Kevin mit der Schauspielerin Shar Jackson (47) bereits zwei weitere Kinder. Von Kevins Kids soll Britney jedoch lange nichts gewusst haben!

In ihrer Biografie "The Woman in Me" verrät die "Till the World Ends"-Interpretin laut The Sun, dass es ein Freund war, der sie über Kevins Vergangenheit aufklärte. "Wir waren schon eine Weile zusammen und jemand sagte mir: 'Du weißt, dass er ein neues Baby hat, oder?", schildert sie die damalige Situation. Britney wollte dies erst nicht glauben und konfrontierte ihren damaligen Partner mit den Gerüchten. Dieser gestand ihr schließlich, dass er nicht nur ein, sondern gleich zwei Kinder hat, die er ein Mal im Monat besuchte. Sein Sohn Kaleb Michael Jackson Federline und seine Tochter Kori Madison Federline lebten demnach bei ihrer Mutter Shar.

Trotz der anfänglichen Geheimniskrämerei heiratete Britney den Tänzer kurze Zeit später im September 2004. In ihrem Buch verrät sie, dass sie sich während ihrer Ehe mehr Engagement von ihrem Mann gewünscht habe. Ihrer Meinung nach habe sich Kevin damals zu sehr auf seine Rap-Karriere fokussiert.

Instagram / britneyspears Britney Spears mit ihren Söhnen im Mai 2018

Getty Images Kaleb Michael Jackson Federline, Shar Jackson und Kori Madison Federline

Getty Images Kevin Federline und Britney Spears, Februar 2005

