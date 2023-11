Autounfall: Schwangere Pia Tillmann musste ins Krankenhaus

Das war sicherlich ein riesiger Schock. Pia Tillmann (37) und Zico Banach (32) gehen schon seit einigen Jahren gemeinsam durchs Leben. Erst vor wenigen Wochen machten die Das Sommerhaus der Stars-Kandidaten tolle Neuigkeiten publik: Sie erwarten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs! Doch wegen ihres zweiten Babys ist die ehemalige Köln 50667-Darstellerin nun in großer Sorge: Pia hatte einen Autounfall und musste ins Krankenhaus.

"Ich hatte einen Auffahrunfall, es war so, dass mir jemand die Vorfahrt genommen hat und trotz dass ich in die Eisen gegangen bin…", erklärt sie sichtlich geschockt in ihrer Instagram-Story. Unter Tränen habe sie die Polizei gerufen, die den Unfall aufgenommen habe und ihr geraten habe, aufgrund der Schwangerschaft ins Krankenhaus zu gehen. "Ich habe mir einfach total Sorgen gemacht, weil ich Angst hatte, dass irgendwas mit dem Baby ist, weil der Gurt so doll reingeschnitten hat", erzählt Pia weiter.

Während der Untersuchung habe die Gynäkologin jedoch nichts Auffälliges feststellen können – der Ultraschall sei in Ordnung gewesen, die Plazenta auf den ersten Blick nicht abgelöst und auch die Herztöne seien normal gewesen. "Ich muss jetzt halt warten, ob das so bleibt oder ob ich noch Blutungen kriege", erklärt Pia mit Tränen in den Augen – doch die Ärztin sei guter Dinge.

Instagram / piatillmann Pia Tillmann und Zico Banach lächeln sich an

Instagram / zicoriccardo Pia Tillmann und Zico Banach im August 2023

Instagram / piatillmann Pia Tillmann, Influencerin

