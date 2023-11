Manipulation im Sommerhaus? Serkan kriegt im Netz Hate ab!

Schießt er sich damit ins Aus? Serkan Yavuz (30) und seine Frau Samira sind die diesjährigen Nachrücker im Das Sommerhaus der Stars. So lange sind sie noch gar nicht im Haus – trotzdem sorgen sie schon für Drama. Der Kampf der Realitystars-Sieger fängt direkt an, Bündnisse zu bilden und Strategien zu entwickeln. Nicht nur bei einigen Teilnehmern kommt das nicht gut an, sondern auch nicht bei den Zuschauern!

Auf X sammeln sich die Kommentare bezüglich Serkans Verhalten – dabei bekommt er ordentlich sein Fett weg: "Was ist das für ein Spiel von Serkan? Wann hat er sein naiv, sympathisches Wesen abgelegt? "Er ist ein Hütchenspieler, ein Marionettenführer, der regelmäßig von seinem Ur-Ich abweicht, mit dem Ziel Geld, Ruhm, Reichweite" oder "Serkan ist der Falscheste dort seit dem Bachelor damals", vergleicht ein User ihn mit Andrej Mangold (36), der bei vielen Fans ebenfalls für seine strategischen Schritte im Sommerhaus in Erinnerung geblieben ist.

Mittlerweile sei der Bachelor in Paradise-Star nur noch "komisch", merkt ein weiterer User an. Auch auf Instagram wird der Influencer kritisiert: "Serkan, den ich echt sehr mochte, hetzt alle auf" und "Er ist derjenige, der über Leichen geht, nicht Aleks", lauten nur zwei der zahlreichen Kommentare.

Anzeige

RTL Samira und Serkan Yavuz, Kandidaten bei "Das Sommerhaus der Stars"

Anzeige

Getty Images Andrej Mangold, ehemaliger Bachelor

Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, Realitystar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de