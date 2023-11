Robert De Niros Assistentin sollte ihm den Rücken kratzen!

Was hat Robert De Niro (80) für Star-Allüren? Dem Hollywoodstar wird von Graham Chase Robinson – seiner ehemaligen Assistentin und Ex-Vizepräsidentin seiner Produktionsfirma – vorgeworfen, sich ihr gegenüber geschlechtsdiskriminierend verhalten zu haben. Deshalb muss er sich aktuell vor Gericht verantworten. Im Zuge der Verhandlungen kommen immer mehr Informationen zu dem "Taxi Driver"-Star ans Licht: So berichtet die Klägerin auch, welche krassen Forderungen Robert gehabt haben soll!

Wie Daily Mail berichtet, behaupte Graham ihr ehemaliger Chef habe sie während ihres Arbeitsverhältnisses um einige bizarre Dinge gebeten. So soll er sie mehrmals aufgefordert haben, ihm den Rücken zu kratzen. Wie Robert dem Gericht erklärte, sei dies vielleicht gelegentlich geschehen, "aber niemals mit Respektlosigkeit oder Anzüglichkeit." Des Weiteren habe der 80-Jährige die Klägerin angeblich angerufen, als er auf der Toilette war, wozu er beteuerte: "Das ist Unsinn." Außerdem schilderte Graham, dass der "The Godfather"-Star sie aufgefordert habe, einen Cocktail aus dem Edelrestaurant Nobu per Taxi zu odern. Das sei laut dem Angeklagten aber nur ein Mal passiert.

Während des zweiten Prozesstages gestand sich Robert auch Fehler ein. Er habe seine einstige Angestellte als "bockig", "schnippisch" und eine "verdammt verwöhnte Göre" beschimpft. Doch er beteuerte, sie nie laut angeschrien zu haben: "Ich habe meine Stimme erhoben. Wollen Sie das anzweifeln? Das ist eine Sache, die ich nicht tue."

Getty Images Robert De Niro, Schauspieler

Getty Images Robert De Niro im Oktober 2023

Getty Images Rober De Niro in Cannes 2023

