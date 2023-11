In erster Woche: Britney Spears verkauft eine Million Bücher

Das Interesse ist groß! Britney Spears (41) ist seit einigen Wochen in aller Munde. In ihrer Biografie "The Woman in Me" enthüllt die Sängerin pikante Details aus ihrem Leben. Unter anderem erfahren die Leser von ihrer Abtreibung oder ihrer Affäre mit dem Choreografen Wade Robson (41). Seit dem 24. Oktober ist Britneys Buch offiziell erhältlich – und verkaufte sich bereits in der ersten Woche millionenfach!

Laut Variety gingen allein in den USA satte 1,1 Millionen Ausgaben über die Ladentheke. Die Verkaufszahl umfasst Vorbestellungen, Printverkäufe, E-Books und Hörbücher. Der Verleger des Buches hat mittlerweile sogar eine vierte Auflage in Druck gegeben, da die Nachfrage weiterhin riesig ist. Für Britney ist dies ein Mega-Erfolg.

Im Netz verkündete die "Toxic"-Interpretin bereits am Erscheinungstag stolz, dass ihr Werk zur meistverkauften Biografie eines Promis gekürt wurde. Britney soll sogar intensiv darüber nachdenken, ein zweites Buch zu schreiben. Das behauptete ein Insider vor wenigen Tagen gegenüber Us Weekly.

