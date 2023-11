"Let's Dance" und Co.: Auf diese Shows hat Carina Spack Lust

Wagt Carina Spack (27) etwa schon bald das nächste Abenteuer im TV? Die Influencerin nahm in der Vergangenheit schon an so einigen Realityshows teil – und polarisierte dabei immer wieder. Unter anderem suchte sie bereits bei Der Bachelor nach der Liebe oder kämpfte bei Promis unter Palmen um den Sieg. Aber welche TV-Formate stehen bei Carina denn eigentlich noch auf der Wunschliste? Promiflash hat bei ihr nachgefragt...

Am Rande der Angermaier Trachtennacht plauderte Promiflash mit Carina über ihre Zukunftspläne in Sachen TV. Neben dem Dschungelcamp habe sie auch Lust auf Big Brother. Außerdem betonte sie: "'Let's Dance' würde ich gerne machen." Bei dem Tanzpartner habe die Ex von Serkan Yavuz (30) aber keine Präferenzen.

Ein großes Projekt steht aber bereits an! Am 4. November wird Carina bei dem neuen Promiboxen-Format Fame Fighting in den Ring steigen. Die 27-Jährige wird gegen die ehemalige Bachelor-Kandidatin Jessica Fiorini die Fäuste schwingen lassen. Neben den beiden Beautys treten unter anderem auch Gigi Birofio und Can Kaplan gegeneinander an.

Anzeige

Panama Pictures / ActionPress Carina Spack, Influencerin

Anzeige

Instagram / carina_spack Carina Spack, Reality-TV-Teilnehmerin

Anzeige

CH Media Jessica Fiorini, "Reality Shore"-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de