Duell der Beautys: Carina Spack boxt gegen Bachelor-Babe!

Carina Spack (27) steigt erneut in den Boxring! Die ehemalige Bachelor-Kandidatin ließ bereits vor einigen Jahren mächtig die Fäuste fliegen. Beim Promiboxen von Sat.1 stellte sie sich Jade Übach (29) – und konnte die Kölnerin schlussendlich besiegen. Nun wagt Carina einen weiteren Versuch: Sie tritt beim Fame Fighting an! Doch nicht Jade ist dieses Mal ihre Gegnerin, sondern eine andere blonde Bachelor-Bekanntheit...

Auf Instagram wurde zuletzt das nächste Duell des Sportevents verkündet: Carina wird am 4. November in Bonn kämpfen – und zwar gegen Jessica Fiorini, bekannt aus der Rosen-Staffel mit Sebastian Preuss (33). "Wir haben für Carina lange einen Gegner gesucht, da der geplante Rückkampf erst zu gesagt und dann doch wieder abgesagt wurde. Jessica hat diesen Kampf gerettet", heißt es in dem Posting – offenbar sollte eigentlich Jade gegen Carina antreten...

Die Fans sind begeistert von dem Duell und kommentieren den Beitrag schon fleißig. Ein User ist sich dabei schon sicher, wer den Kampf für sich entscheiden wird. "Das wird ja ein klares Ding für Carina!" Was meint ihr: Wer wird gewinnen? Stimmt unten ab.

Krick, Jens/ Action Press Jade Übach und Carina Spack beim Promiboxen 2020

CH Media Jessica Fiorini, "Reality Shore"-Kandidatin

Instagram / carina_spack Carina Spack, "Prominent getrennt"-Kandidatin 2022

