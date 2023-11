Lucy Hale hatte mit nur zwölf Jahren Blackout durch Alkohol

Lucy Hale (34) plaudert aus dem Nähkästchen. Die US-Amerikanerin wurde vor allem durch ihre Rolle als Aria Montgomery in der Mystery-Serie Pretty Little Liars berühmt. Neben der Schauspielerei versorgt sie ihre Fans außerdem regelmäßig mit Einblicken in ihren Alltag im Netz. Dort hatte sie Anfang dieses Jahres auch stolz verkündet, mittlerweile seit einem Jahr trocken zu sein. Von da an sprach die Beauty ganz offen über ihre Alkoholsucht und ihren Entzug – wie nun auch wieder: Lucy berichtet von einem heftigen Ereignis mit Alkohol aus ihren Teenagerjahren.

In dem Podcast "Call Her Daddy" reißt die 34-Jährige ernste Themen aus ihrer Vergangenheit an: Sie berichtet von ihren ersten Erfahrungen mit Alkohol. Als sie ungefähr im Alter von zwölf Jahren gewesen sei, habe sie im Urlaub zum ersten Mal etwas getrunken – mit Folgen. "Ich hatte einen Blackout […]. Ich weiß nicht mehr, was passiert ist, ich habe mich übergeben, mir wurde sehr schlecht", schildert die Schauspielerin und fährt fort: "Ich erinnere mich, dass ich so verzweifelt war, als mir klar wurde, was passiert war […] Ich dachte: 'Oh mein Gott, meine Mutter wird so enttäuscht von mir sein.'"

Lucy gibt außerdem zu, dass sie erst in ihren 20ern ihr Trinkverhalten überdacht und realisiert habe, dass dies nicht normal sei. So habe sie sich nach heftigen Partynächten regelrecht für ihr Verhalten geschämt. Deshalb habe sie bereits mit 23 Jahren eine Entzugsklinik aufgesucht – doch ohne Erfolg. "Ich war nicht bereit, das Trinken aufzugeben, deshalb wurde ich erst mit 32 Jahren nüchtern", verrät die Brünette.

Getty Images Lucy Hale im September 2023

Getty Images Lucy Hale, Schauspielerin

Getty Images Lucy Hale auf der New York Fashion Week 2023

