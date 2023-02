Emotional: Lucy Hale spricht erstmals über Alkoholentzug

Lucy Hale (33) bricht ihr Schweigen. Die Schauspielerin ging vor einigen Tagen mit einem sensiblen Thema an die Öffentlichkeit: Sie erzählte, dass sie seit einem Jahr keinen Alkohol mehr trinke. Aus diesem Anlass teilte sie einen Beitrag, in dem sie ihre Community unter anderem über ihre persönlichen Erfahrungen aufklärte. In einem Interview sprach die Pretty Little Liars-Darstellerin erstmals öffentlich über ihre Sucht und den Entzug.

Im Podcast "The Diary of a CEO" verriet die 33-Jährige, dass sie seit ihren Zwanzigern versucht habe, nüchtern zu werden. Im Trinken soll Lucy Selbstbewusstsein gesucht haben: "Der Alkohol ist nicht das Problem, das Problem ist dieses Gefühl in mir." Laut eigenen Angaben war es für sie ein "selbstzerstörerischer Bewältigungsmechanismus". Jetzt ist Lucy auf dem Weg der Besserung: "Ich versuche einfach immer, mich mit besseren Menschen zu umgeben und die bestmögliche Version meiner selbst zu sein."

Im Podcast berichtete sie außerdem von einer weiteren Erkrankung. "Ich hatte mit einer Essstörung zu kämpfen, weil die Gesellschaft es einem verdammt schwer macht, das eigene Aussehen zu mögen", erklärte Lucy.

Anzeige

Getty Images Lucy Hale bei einer Premiere, Juli 2022

Anzeige

Getty Images Lucy Hale bei einer Fashionshow

Anzeige

Getty Images Lucy Hale, November 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de