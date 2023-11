Manipulation? Serkan Yavuz reagiert auf Sommerhaus-Hate!

Er will die Situation so nicht stehen lassen. Serkan (30) und Samira Yavuz (29) durften in diesem Jahr als Nachzügler in Das Sommerhaus der Stars einziehen. Dabei sorgt der Kampf der Realitystars-Gewinner für ordentlich Furore: Durch seine Taktiken und Spielchen im Hintergrund entsteht viel Drama. Bei den Fans kommt das gar nicht gut an – jetzt reagiert Serkan auf die Kritik der Zuschauer!

"Ich habe von Sekunde eins offen meinen Plan kommuniziert, dass ich ein falsches Spiel spielen werde", rechtfertigt er sich in seiner Instagram-Story. Er habe schon von Beginn an das Gefühl gehabt, dass es bei ihrem Einzug bereits Gruppierungen gegeben habe. "Die haben eine Entscheidungsmacht durch Sympathien, die entstanden sind", erklärt Serkan weiter. Das mache es den anderen Kandidaten leicht, einfach die Neuen rauszuwählen – was er vollkommen nachvollziehen könne. Dann habe er sich gedacht: "Serki, du musst gegenwirken und das Spiel zu deinem Spiel machen." Deshalb habe der Realitystar versucht, sich seine eigene Allianz zu bauen.

"Jeder will gewinnen, ihr müsst akzeptieren, wie ich spiele – ob ihr wollt oder nicht", schreibt er weiter. Außerdem bereut Serkan seine Handlungen nicht: "Ich würde es genauso noch mal machen!" Für ihn sei es eine Unterhaltungsshow und was dort passiere, bleibe auch dort drin. "Ich stehe immer zu dem, was ich mache und vorhabe, das können auch die anderen da drin bestätigen", gibt der Influencer weiter preis. Er habe sogar im Sommerhaus zugegeben, dass die Intrige von ihm ausgehe.

RTL Samira und Serkan Yavuz, Kandidaten bei "Das Sommerhaus der Stars"

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, Realitystar

RTLZWEI / Luis Zeno Kuhn Serkan Yavuz, "Kampf der Realitystars"-Kandidat 2023

