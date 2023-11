North West verrät ihre große Gemeinsamkeit mit Papa Kanye!

North ist in Plauderlaune! Als ältestes Kind von Kim Kardashian (43) und Kanye West (46) steht North West (10) schon seit ihrer Geburt im Rampenlicht. Immer teilt Mama Kim süße Aufnahmen von sich und ihrer Tochter. Dabei scheint das Mama-Tochter-Duo viel gemeinsam zu haben. Unter anderem begeistern sich beide für Fashion und Make-up. Doch was hat North eigentlich mit ihrem Papa Kanye gemeinsam?

In ihrem ersten Interview mit dem Magazin i-D, für das sie auch das Cover zieren darf, klärt North auf. Auf ihre große Leidenschaft angesprochen erzählt sie: "Ich mag es zu singen und zu performen." Den Ursprung ihrer Begeisterung für Musik sieht die 10-Jährige bei ihrem berühmten Rapper-Papa.

Auch von Kanyes Musik scheint der West-Sprössling begeistert zu sein. Als North nach ihrem aktuellen Lieblingssong gefragt wird, antwortet sie, dass das der Song "Through The Wire" von ihrem Vater wäre. Das Lied stammt von Kanyes Debütalbum "The College Dropout".

Instagram / richieakiva Kim Kardashian, Kanye West und North West, Gedenkshow von Virgil Abloh

Instagram / kimkardashian North West, April 2023

Instagram / krisjenner Kanye und North West

