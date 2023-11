Prinz Harry und David Beckham entfremden sich immer mehr!

Seitdem Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) dem britischen Königshaus den Rücken gekehrt haben, haben sich die zwei in den USA ein neues Leben aufgebaut. Dazu gehören auch viele neue Freunde wie unter anderem David (48) und Victoria Beckham (49), die zeitweise ihre Zeit dort verbringen. Doch die Paare liegen angeblich seit Kurzem im Clinch. Und wie ein Insider nun verrät, wird es für Harry und David immer schwerer, ihre Freundschaft wieder zu kitten!

"David Beckham ist ein alter Freund von Prinz Harry, aber es scheint eine gewisse Distanz zwischen ihnen zu herrschen", plaudert Royal-Experte Richard Eden gegenüber Daily Mail aus. Aktuell sehen sich die beiden auch nicht so oft. Doch wie dicke war ihre Freundschaft wirklich? Kolumnistin Sarah Vine bezweifelt nämlich im Interview mit dem Portal, dass die Sussexes und die Beckhams jemals doll befreundet waren.

Doch nicht nur mit den Beckhams sollen es sich die Royal-Aussteiger verscherzt haben. Auch anderen Freunde aus Großbritannien meiden Harry nun. "Nach dem zu urteilen, was ich gehört habe, gibt es viele Leute, die wahrhaftig angewidert davon sind, was er getan hat, seitdem er die Königsfamilie verlassen hat", verriet erst kürzlich die royale Expertin Rebecca English in der TV-Show "Palace Confidental".

Anzeige

Getty Images David Beckham und Prinz Harry 2010 in Südafrika

Anzeige

Getty Images Prinz Harry mit Herzogin Meghan bei den Invictus Games in Düsseldorf

Anzeige

Getty Images Prinz Harry im September 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de