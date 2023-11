Zweiter Teil: Packt Britney Spears über Ehe-Aus mit Sam aus?

Wäscht sie weiter ihre dreckige Wäsche? Britney Spears' (41) Memoiren sind derzeit in aller Munde: Denn darin packt die Sängerin über ihre Vergangenheit aus. Dabei bekommen vor allem ihre Familie und ihr Ex-Freund Justin Timberlake (42) ihr Fett weg. Doch soll "The Woman in Me" wohl nicht ihr einziges Buch bleiben. Die Popprinzessin plant wohl eine Fortsetzung: Im zweiten Teil ihrer Memoiren soll Britney die Scheidung von Sam Asghari (29) verarbeiten.

"Britney will nicht gegen Sam vorgehen", verrät ein Insider gegenüber Us Weekly und fügt hinzu: "Sie will nur darüber sprechen, warum die Beziehung in die Brüche gegangen ist." Nach fünf Jahren Beziehung hatte die "Toxic"-Interpretin den Fitnesstrainer 2022 geheiratet. Doch bereits nach 14 Monaten reichte er die Scheidung ein. Mit dem Schreiben ihrer Biografie begann Britney jedoch noch vor der Scheidung, sodass sie diese darin nicht thematisiert. Aus diesem Grund soll ein zweiter Teil ihrer Lebensgeschichte ihr nun abschließend über diese schwere Zeit hinweghelfen.

Dass die Musikerin vielleicht schon bald eine Fortsetzung ihrer Memoiren veröffentlichen wird, scheint gar nicht unwahrscheinlich. Schließlich wurde ihr Buch auf Anhieb weltweit zum absoluten Kassenschlager. Allein in den USA gingen laut Variety in der ersten Verkaufswoche satte 1,1 Millionen Ausgaben über die Ladentheke.

Anzeige

Instagram / britneyspears Sam Asghari und Britney Spears

Anzeige

Getty Images Sam Asghari, Ex von Britney Spears

Anzeige

Xavier Collin/Image Press Agency / MEGA Britney Spears bei den MTV Music Awards, August 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de