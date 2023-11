Alle krank: Auch Nina Noels kleine Tochter hat das RS-Virus!

Nina Noel (35) ist besorgt. Die ehemalige Krass Schule – Die jungen Lehrer-Darstellerin hat ziemlich harte Tage hinter sich. Sie ist zum dritten Mal Mutter geworden, doch ihr Baby atmete nach der Geburt nicht. Kurz darauf schien sich ihre Tochter wieder zu erholen, aber mittlerweile ist sie wieder am Kränkeln. Jetzt hat Nina Gewissheit: Die Kleine leidet wie der Rest ihrer Familie am RS-Virus.

In ihrer Instagram erzählt die Influencerin, dass sie die Anweisung hatte, bei jeder Kleinigkeit in Bezug auf die Gesundheit ihrer Tochter in die Klinik zu kommen. "Sie hat dann gestern Schnupfen entwickelt. Wir sind dann ins Krankenhaus gefahren. Die haben einen Abstrich gemacht und auch die Kleine ist RSV positiv", erklärt Nina. Als sie davon erfuhr, habe sie angefangen zu weinen: "Ich bin so krass zusammengebrochen." Die Kinderärztin der Familie habe sie jedoch darauf hingewiesen, dass sich die Atemwegserkrankung bei ihrer Tochter nicht so stark wie bei ihren Söhnen äußern könnte, weil sie voll gestillt werde.

Ninas Verlobter Tony sowie ihre Söhne Lyano und Maliyo mussten wegen des Infektes vor wenigen Tagen sogar ins Krankenhaus. "Bei den Jungs ist es ein Auf und Ab. Zwischenzeitlich ist es gut, das Fieber geht runter, die Atmung funktioniert gut und dann kommt wieder so ein totaler Einbruch", verrät die Dubai-Auswanderin.

Nina Noel im Oktober 2023

Nina Noel mit ihrem Freund Tony

Nina Noel und ihre Tochter im Oktober 2023 in Dubai

