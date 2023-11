Ausgeglichener Kampf: Andrej Mangold gewann gegen Sebastian

Es war ein spannendes Duell. Als ehemalige Bachelor hatten Sebastian Pannek (37) und Andrej Mangold (36) den Zuschauern ihre romantische Seite gezeigt. Einige Jahre nach ihrer Zeit als Frauenschwarm und Rosenverteiler müssen die beiden TV-Bekanntheiten nun mit anderen Facetten überzeugen: Der Mann von Angelina Pannek (31) und der einstige Sommerhaus-Kandidat standen sich nämlich am Samstagabend beim "Fame Fighting" gegenüber. Und gewonnen hat Andrej!

In der ersten Runde wirkte der Kampf ausgeglichen, sowohl Sebastian als auch sein Gegner lieferten gute Schläge. Der zweifache Vater teilte ordentlich gegen Andrej aus und fokussierte sich darauf, den einstigen Basketballprofi am Körper zu treffen. Andrej dagegen wählte eine deutlich gefährlichere Strategie, indem er dem 37-Jährigen mehrere Schläge ins Gesicht verpasste. Und das mit Erfolg: In Runde zwei fing Sebastians Nase an zu bluten, nachdem er sich einen Wirkungstreffer eingefangen hatte. Der Kampfrichter winkte nach weiteren nachhaltigen Schlagfolgen ab und erklärte Andrej somit zum Sieger.

Vor dem Kampf hatte Sebastian verraten, was ihn beim Boxen gegen Andrej antreibe. "Mein Gegner hat sich gegenüber anderen Menschen wirklich schlecht verhalten [...]. Aber bei 'Fame Fighting' wird er die Konsequenzen spüren", hatte er gegenüber Bild verlauten lassen.

Anzeige

Instagram / sebastian.pannek Sebastian Pannek, Ex-Bachelor

Anzeige

Instagram / dregold Ex-Bachelor Andrej Mangold und seine Freundin Annika Jung

Anzeige

Instagram / sebastian.pannek Sebastian Pannek, ehemaliger Bachelor

Anzeige

Welchen Kämpfer habt ihr angefeuert? Sebastian Pannek. Andrej Mangold. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de