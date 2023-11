Süße News: Kailyn Lowrys Zwillinge sind endlich auf der Welt

Geschafft! Kailyn Lowry (31) ist bereits Mutter von fünf Kindern. Vor 13 Jahren bekam sie ihren ersten Sohn Isaac, fünf Jahre später durfte sie Lincoln auf der Welt begrüßen. Ihnen folgten die Söhne Creed und Lux und im vergangenen Jahr Nesthäkchen Rio – und das von vier verschiedenen Vätern. Vor wenigen Tagen gab die Teen Mom-Bekanntheit überraschend preis, dass sie zum sechsten Mal schwanger ist! Sie und ihr aktueller Freund Elijah Scott erwarten Zwillinge. Nun war es endlich so weit: Kailyns Babys sind da!

Ein Insider berichtet laut The U.S. Sun, dass die 31-Jährige einen Jungen und ein Mädchen zur Welt gebracht hat. Mit ihrer ersten Tochter ist Kailyn nun nicht mehr die einzige Frau in ihrer neunköpfigen Familie. Ob sie die Geburt ihres Töchterchens offiziell bekannt geben werden, bleibt abzuwarten. Denn auch die Ankunft von Sohnemann Rio hatte Kailyn erst vor wenigen Wochen mal so eben bei erwähnt gehabt.

Damit ist die Kinderplanung für die Reality-TV-Berühmtheit abgeschlossen. In ihrem Podcast "Barely Famous" erzählte sie vor wenigen Tagen: "Jetzt habe ich das Gefühl, dass unsere Familie komplett ist – es wird mir nichts fehlen. Ich werde mich nicht fragen: 'Was wäre, wenn wir noch eins hätten?"

Anzeige

Instagram / kaillowry Kailyn Lowry mit ihren Kindern

Anzeige

Instagram / kaillowry Elija Scott und Kailyn Lowry im Mai 2022

Anzeige

Instagram / kaillowry Kailyn Lowry, "Teen Mom"-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de