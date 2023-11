Deswegen trennten sich Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden!

Diese zwei geben intime Einblicke in ihre gemeinsame Vergangenheit! Oliver Pocher (45) und Sandy Meyer-Wölden (40) waren ab 2009 ein Paar. Im Jahr 2010 heirateten sie und ließen sich 2014 wieder scheiden. Der Komiker und das Model galten als absolutes Traumpaar. Zudem sind die beiden stolze Eltern von drei Kindern, um die sie sich nach wie vor gemeinsam kümmern. Aber woran zerbrach Olli und Sandys Ehe eigentlich?

Im September 2021 war der 45-Jährige zu Gast in Sandys Podcast "Mom of 5 – Kinder, Chaos, Glamour". Dabei sprach das einstige Paar ganz offen über seine Trennung. "Es gab jetzt nicht so den einen Grund. Das klassische 'man lebt sich auseinander' ist vielleicht auch falsch", erklärte Olli damals und fügte hinzu: "Du warst halt einfach nicht zufrieden in dieser Beziehung." Für den Entertainer sei es besonders schwierig gewesen, dass die beiden anders aufgewachsen sind und eine andere Herkunft haben: "Es hat nicht sein sollen."

Erst vor wenigen Tagen hatte der Moderator auf Instagram bestätigt, dass er nach der Trennung von Amira (31) seinen Podcast nun mit seiner Exfrau Sandy weiterführen wird. "Der Podcast bleibt in der Familie", schrieb er zu dem Post. Doch Olli wäre nicht Olli, wenn nicht noch weitere Sticheleien folgen würden: In einer Story teilte er seinen eigenen Beitrag und schreibt dazu "Zurück zur Ex...".

Getty Images Oliver Pocher beim Deutschen Fernsehpreis 2023

Getty Images Sandy Meyer-Wölden im Mai 2023

Getty Images Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden im Oktober 2011

