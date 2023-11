Experte sicher: Prinz Harry sucht nach prominenten Freunden!

Will er sich einen neuen inneren Kreis aufbauen? 2020 hatten sich Prinz Harry (39) und seine Frau Herzogin Meghan (42) von ihrem royalen Leben im britischen Königshaus verabschiedet und waren in die USA ausgewandert. Seit seinem Neuanfang an der amerikanischen Riviera hat der Sohn von König Charles III. (74) allerdings den Kontakt zu vielen Menschen verloren, denen er früher nahestand – und deshalb sucht Harry nun nach neuen Freunden!

Das behauptet nun zumindest der Royal-Experte Phil Dampier gegenüber Fabulous. "Er sieht für mich nicht glücklich aus und ich denke, dass der Verlust einiger seiner Freunde ein Faktor sein muss", meint dieser zu wissen und fügt hinzu: "Harry scheint sich jetzt in prominenten Kreisen zu bewegen und sich mit den Reichen und Berühmten anzufreunden." Früher soll das anders gewesen sein – da sei der Rotschopf nämlich noch gut mit alten Kumpels aus allen möglichen Bereichen ausgekommen.

Doch nicht mit allen Promis ist der 39-Jährige auf einer Wellenlänge. Besonders um sein Verhältnis zu David Beckham (48) soll es aktuell gar nicht gut stehen. "Er ist ein alter Freund von Prinz Harry, aber es scheint eine gewisse Distanz zwischen ihnen zu herrschen", plauderte der Royal-Experte Richard Eden vor wenigen Tagen gegenüber Daily Mail aus.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Oktober 2023

Getty Images Prinz Harry im Oktober 2023

Getty Images David Beckham im Oktober 2023

