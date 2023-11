Walentina Doronina kam zum "Fame Fighting" mit Bodyguards!

Sie sorgt für jede Menge Aufsehen. Eigentlich sollte Walentina Doronina (23) zum "Fame Fighting"-Event am gestrigen Samstagabend nur als mentale Unterstützung ihres Verlobten Can Kaplan erscheinen – dieser stieg gemeinsam mit Ex-Dschungelcamper Luigi Birofio (24) in den Ring. Doch war es nicht er, der im Mittelpunkt der Veranstaltung stand. Stattdessen zog seine Liebste mal wieder alle Blicke auf sich. Daran war vor allem ihre unerwartete Begleitung Schuld: Walentina hatte gleich mehrere Bodyguards.

"Sie bekommt ein Zwei-Meter-Viech an die Seite gestellt", sagte ein Mitarbeiter im Vorfeld der Veranstaltung gegenüber Bild. Jedoch wurde der Blondine das Sicherheitspersonal wohl nicht zu ihrem eigenen Schutz zur Seite gestellt. Stattdessen sollten die Zuschauer vor Walentina bewahrt werden. Sie selbst dementierte das und beharrte darauf, dass das Ganze "für [ihre] Sicherheit" sei. Außerdem betont die 23-Jährige: "Die müssen das Publikum nicht vor mir schützen. Ich glaube 80 Prozent denken, ich springe in den Ring. Aber sorry, ich habe hohe Schuhe an. Ich springe nicht in den Ring."

Dass Bodyguards die TV-Bekanntheit während der Veranstaltung im Zaum halten sollten, überrascht dennoch wenig. Schon auf der vorigen Pressekonferenz war sie immer wieder durch Zwischenrufe und ihre angeheizte Art aufgefallen. Offenbar hatte das letztlich die Verantwortlichen des Events zu dem drastischen Schritt veranlasst.

Instagram / ckkaplan_ Can Kaplan und Walentina Doronina im November 2023

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina, Realitystar

Instagram / walentinadoroninaofficial Can Kaplan und Walentina Doronina im August 2023

