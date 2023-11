"Hochzeit auf den ersten Blick"-Michaela und Karsten beefen

Gibt es etwa Ärger im Paradies? Michaela und Karsten haben sich im Rahmen der Sendung Hochzeit auf den ersten Blick das Jawort gegeben. Bereits vor ihrer Hochzeitsreise kam es allerdings zu Tränen – denn die Blondine leidet unter Flugangst! Doch auch Michaela und Karstens Flitterwochen scheinen unter keinem guten Stern zu stehen – bereits bei ihrer Ankunft kommt es zu der ersten Auseinandersetzung!

"Ich habe dann ganz kurz mit einem Crewmitglied geredet, [...] da hat Michaela gesagt, dass das falsch ist, was ich mache und ich nur für die Kamera reden sollte und meinte dann, ich würde das nicht kapieren, worum es hier geht", berichtet Karsten. Michaela wolle mehr Zeit mit ihm allein haben, da sie der Meinung sei, ihn nur dann richtig kennenzulernen. "Ich bin aber der Meinung, man kann auch jemanden kennenlernen, wenn man sieht, wie derjenige in der Gruppe agiert", erklärt er. Zwar vertragen sich die beiden Streithähne schnell wieder, doch die dicke Luft will sich einfach nicht verziehen. "Ich finde mittlerweile ein bisschen anstrengend an Michaela, dass sie immer zuerst zu allem, was sie nicht mag, Nein sagt", schüttet Karsten weiter sein Herz aus. Seine Ehefrau dagegen fühle sich von ihm nicht beachtet.

Der IT-Berater vermutet, dass unter anderem ein großes Kommunikationsproblem schuld an ihren Differenzen sei, doch er denkt auch, dass sie möglicherweise "tiefer gehende Probleme" haben. Ob dies auch Michaela merkt? Schließlich ist die Stimmung während der Homestays bei beiden beträchtlich im Eimer. Abbrechen wollen sie das Liebesabenteuer aber nicht und brauchen nun erst einmal Zeit für sich.

"Hochzeit auf den ersten Blick" – ab 25. September immer montags um 20:15 Uhr auf Sat.1

oder vorab auf Joyn.

SAT.1 / Christoph Assmann Michaela bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Sat.1 Michaela und Karsten bei "Hochzeit auf den ersten Blick" 2023

Instagram / karsten.hadeb Michaela und Karsten auf Mauritius

