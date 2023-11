"Love Island"-Fabi hat sich einst die Ohren anlegen lassen

Fabi (25) war mit seinem Körper nicht immer zufrieden. Der Beamte hatte in der diesjährigen Love Island-Staffel einige Blicke auf sich gezogen. Weil sich sowohl Alessandra als auch Jeanine (27) für ihn interessiert hatten, war sogar ein Riesen-Drama ausgebrochen. Auch die Fans hatten ihn zuvor als den hottesten Kandidaten der Staffel gewählt. Dabei war Fabi nicht immer glücklich mit seinem äußeren Erscheinungsbild: Er hat sich die Ohren anlegen lassen.

"Ich habe das letztes Jahr machen lassen in Berlin mit so einer Faden-Methode", verrät der 25-Jährige in seiner Instagram-Story. Er habe zu der Zeit aufgrund seiner Krebserkrankung weder Haare noch Augenbrauen gehabt, weshalb die Ohren umso mehr aufgefallen seien. "Ich finde bei der Methode cool, dass ich die ganze Zeit bei Bewusstsein war. Das wurde einfach nur betäubt. Da hat man in den Knorpel Fäden reinbekommen. Du hattest einen Spiegel in der Hand und konntest selber immer sagen, wie du es möchtest", erinnert sich Fabi.

Darüber hinaus gibt er seinen Followern einen Einblick, wie er vor dem Eingriff aussah. "Einfach ein komplett anderer Mensch", findet der Brandenburger selbst. Ein weiteres Bild zeigt ihn rund zwei Wochen nach der Anpassung.

Instagram / _fabi.jng Fabi, "Love Island"-Kandidat

RTL II / Magdalena Possert Fabi, "Love Island"-Kandidat 2023

Instagram / _fabi.jng Fabi zwei Wochen nach seiner Ohren-OP

