Nach "Ex on the Beach"-Zoff: Nähern sich Fabi und Alessa an?

Bei Love Island hatte es zwischen Alessa (27) und Fabi (26) gewaltig gefunkt. Nach den Dreharbeiten hatte ihre Liebe jedoch nicht lang gehalten. Nach nur wenigen Wochen hatten sich die Realitystars schon wieder getrennt – und das nicht im Guten! In der diesjährigen Staffel von Ex on the Beach trafen die zerstrittenen Lover nun wieder aufeinander. Bei ihrem Wiedersehen flogen ordentlich die Fetzen! Doch kommt es jetzt endlich zu der langersehnten Versöhnung? In der aktuellen Folge blickt das Ex-Paar während eines ehrlichen Gesprächs auf die gemeinsame Zeit zurück. "Fabi, ich hatte mit dir einen Plan, ich habe mir eine Zukunft mit dir erhofft", steht Alessa offen zu ihren Gefühlen.

Doch was ist eigentlich zwischen ihnen vorgefallen? Während ihrer Zeit unter der griechischen Sonne waren sie ein Herz und eine Seele. "Wir waren bei ['Love Island'] wie verheiratet seit Tag eins und haben keinen anderen an uns herangelassen", erinnert sich Fabi traurig. Doch die Ausstrahlung der Sendung habe bei der Schweizerin alles verändert. Denn auf der Insel der Liebe wurde es auch zwischen Fabi und Kandidatin Jeanine (27) immer mal wieder flirty. Für Alessa offenbar ein absolutes No-Go: "Ich habe mir den Scheiß angeschaut und das hat mich zerstört." So offen über ihre Gefühle zu sprechen, hilft den Verflossenen offenbar sehr. Denn nach der Aussprache zeigt sich Alessa versöhnlich: "Ich hatte halt das Gefühl, bisher hat Fabi nie verstanden, warum es mir so wehgetan hat [...] und das haben wir heute glaube ich recht gut klären können."

Es ist nicht das erste Mal, dass Alessa mit einer Ex-Romanze aneinandergerät. Auch zwischen ihr und dem ehemaligen Die Bachelorette-Kandidaten Jonathan Steinig (28) herrscht dicke Luft. Er wirft der Blondine vor, sie habe sich für ihre Teilnahme an "Ex on the Beach" von ihm getrennt. "Jetzt kann ich es ja sagen: Zwei Wochen vor der Show wollte sie noch unbedingt, dass ich um sie kämpfe und wie ein Hund auf sie warte. Das war auch der Grund für die Trennung et cetera", wetterte der 28-Jährige unter dem Instagram-Account der Sendung gegen Alessa.

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Alessa und Fabi bei "Love Island"

Anzeige Anzeige

Instagram / jonasteinig Jonathan Steinig, Model

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Seid ihr überrascht von Alessa und Fabis Versöhnung? Ja! So eine ehrliche Aussprache hätte ich von ihnen nicht erwartet. Nein. Man merkt, dass die beiden sich eigentlich noch total mögen... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de