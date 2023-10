Besucht er Alessandra? "Love Island"-Fabi fliegt nach Zürich

Was macht Fabi (25) in Zürich? Der Beamte hatte in der diesjährigen Love Island-Staffel mit Alessandra angebandelt. Auch wenn Jeanine (27) zwischenzeitlich ein Auge auf ihn geworfen hatte, konzentrierte er sich auf die Studentin. Die beiden wollten auch nach der Show Kontakt zueinander halten, doch Alessandra setzte dem Ganzen ein Ende. Sie warf Fabi vor, nicht ehrlich zu ihr gewesen zu sein. Jetzt fliegt er allerdings nach Zürich – etwa zu ihr?

In seiner Instagram-Story postete der 25-Jährige ein Foto vom Flughafen – zu sehen ist darauf die Anzeige von einem Flug nach Zürich: "Für mich geht es nach Zürich und morgen nach Köln zum 'Love Island'-Treffen." Was der Grund für seinen Zwischenstopp in der Schweizer Metropole ist, verriet er nicht. Alessa, die dort wohnt, dürfte er aber eher nicht besuchen. Denn sie erzählte: "Für mich geht es gleich nach Köln zu der lieben Laura." Vielleicht stattet er aber seinem Kumpel Derryl einen Besuch ab. Mit ihm hat er sich nach der Sendung zumindest schon mal getroffen.

Spätestens am Freitag werden die einstigen Kuppelshow-Teilnehmer aber so oder so wieder aufeinandertreffen. Fabi hatte bereits vor wenigen Wochen in seiner Instagram-Story betont, dass er ihr bei dem großen "Love Island"-Wiedersehen ganz normal gegenübertreten werde: "Wir sind alt genug, um mit der Situation vernünftig umzugehen."

Instagram / _fabi.jng "Love Island"-Alessa und Fabi, 2023

RTLZWEI / Magdalena Possert "Love Island"-Kandidat Derryl

RTLZWEI Alessa und Fabi bei "Love Island"

