OP und Chemo: So hart war "Love Island"-Fabis Krebskampf!

Bei Love Island wurde es jetzt emotional! Im Rahmen der neuen Staffel der beliebten Datingshow sucht unter anderem auch Fabi nach der großen Liebe. Zwischen Palmen, Sonne und Partys flirtet der Beamte, was das Zeug hält. Doch so rosig sah es im Leben des Potsdamers nicht immer aus: Fabi ist im vergangenen Jahr an Krebs erkrankt – und spricht jetzt ganz offen mit den anderen Islandern über diese schwere Zeit.

In der aktuellen Folge der Kuppelshow wird Fabi auf seine Narben am Bauch angesprochen. "Ich hatte letztes Jahr im April Krebs", erklärt er den anderen Bewohnern der Liebesinsel daraufhin und ruft sich die harte Zeit in Erinnerung: "Das Schlimmste ist, wenn du die Chemo machst und dir die Haare ausfallen – wenn du keine Haare mehr hast, keine Barthaare, keine Augenbrauen. Da merkst du erst, dass du richtig krank bist." Der 25-Jährige wird bei dem schwierigen Thema sichtlich emotional.

Und auch Fabis Mitbewohner treffen seine Erfahrungen. Sein Flirt Alessandra zeigt sich daraufhin sichtlich ergriffen. "Ich denke, das hat uns dann noch mehr zusammengebracht. [...] Er weiß jetzt umso mehr, was ihm wichtig ist im Leben und was für ihn zählt", betont sie.

Fabi, "Love Island"-Single 2023

Fabi, "Love Island"-Teilnehmer

Fabi und Alessandra bei "Love Island"

